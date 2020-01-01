Цитаты
Вход
Вход
Регистрация
Поиск
Самые популярные цитаты
Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь.
© Неизвестный автор, 2 262 цитаты
Когда мне было 5 лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал «счастливым». Мне сказали – «ты не понял задание», а я ответил — «вы не поняли жизнь».
© Джон Леннон, 54 цитаты
Настоящий друг — это человек, который выскажет тебе в глаза все, что о тебе думает, а всем скажет, что ты — замечательный человек.
© Омар Хайям, 520 цитат
Не всегда просит прощения тот, кто виноват. Просит прощения тот, кто дорожит отношениями.
© Эрих Мария Ремарк, 262 цитаты
Мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих.
© Сергей Есенин, 115 цитат
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал!
© Конфуций, 247 цитат
Симпатия — это когда нравится внешность, влюблённость — когда нравится внешность и характер, а любовь — это когда нравятся даже недостатки.
© Антуан де Сент-Экзюпери, 134 цитаты
В падающем самолёте нет атеистов.
© Михаил Задорнов, 312 цитат
Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, лучше не станет.
© Майк Тайсон, 78 цитат
Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие, послушай, что он говорит о других.
© Вуди Аллен, 74 цитаты
Умей ценить того кто без тебя не может, и не гонись за тем, кто счастлив без тебя!
© Габриэль Гарсиа Маркес, 75 цитат
Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит.
Пой, как будто тебя никто не слышит.
Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как будто земля — это рай.
© Марк Твен, 370 цитат
Когда человек действительно хочет чего-то, вся Вселенная вступает в сговор, чтобы помочь этому человеку осуществить свою мечту.
© Пауло Коэльо, 379 цитат
Какой бы сильной ни была женщина, она ждет мужчину сильнее себя и не для того, чтобы он ограничивал ей свободу, а для того, чтобы он дал ей право быть слабой.
© Анджелина Джоли, 86 цитат
Если Вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека.
© Лев Николаевич Толстой, 373 цитаты
Победи себя и выиграешь тысячи битв.
© Будда, 100 цитат
Заведите себе «идиотскую» привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселей, чем раздражаться и ныть по любому поводу.
© Вадим Зеланд, 51 цитата
Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью.
© Мать Тереза, 65 цитат
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений.
© Альберт Эйнштейн, 225 цитат
Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.
© Зигмунд Фрейд, 127 цитат
Пред.
Предыдущая
След.
Следующая
Главная
Цитаты и пословицы
Самые популярные цитаты